Pelo menos quatro soldados mortos em ataque turco com drones

Três membros da polícia curda local, a Asayesh, e dois civis ficaram feridos no ataque.

De acordo com a organização não-governamental, ocorreram 49 ataques turcos no norte e nordeste do país desde o início do ano, causando pelo menos 62 mortos, incluindo 13 civis, e cerca de 57 feridos.

O exército turco realizou várias ofensivas na Síria contra as milícias curdo-sírias Unidades de Proteção Popular (YPG), ligadas ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), consideradas por Ankara como um grupo terrorista e alvo de numerosas operações de segurança tanto no leste da Turquia como na região semiautónoma do Curdistão iraquiano, desde que o cessar-fogo entre as partes foi quebrado em 2015.