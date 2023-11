Pelo menos seis mortos e 18 feridos em acidente com cinco veículos nos EUA

Duas das vítimas mortais tinham 18 anos e a terceira 15. As restantes eram adultos, com 56, 45 e 39 anos, disseram as autoridades locais.

Entre os feridos, transportados para um hospital, contam-se 15 estudantes, o condutor do autocarro e dois condutores de outros veículos.

Cinco veículos estiveram envolvidos no acidente, incluindo um autocarro que transportava estudantes e acompanhantes da área escolar de Tuscarawas Valley, no leste do Ohio, disse o diretor da agência de gestão de emergências do condado de Licking, Sean Grady.

Dos cinco veículos, três incendiaram-se num acidente em que a causa ainda é desconhecida, acrescentaram as autoridades.

O governador do Ohio, Mike DeWine, ordenou que as bandeiras nacional e estadual fossem colocadas a meia haste em todos os edifícios públicos da área até sábado, incentivando outros edifícios da região a seguir o exemplo.