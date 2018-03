Pelo menos seis mortos em queda de ponte nos EUA

Lusa16 Mar, 2018, 11:02 | Mundo

Dez pessoas foram hospitalizadas, precisou o porta-voz da polícia de Miami-Dade, Alvaro Zabaleta, à imprensa.



As equipas de socorro trabalharam durante toda a noite e a operação concentra-se agora na procura de corpos, adiantou.



Os engenheiros temem o colapso das estruturas nos dois extremos da obra, colocada no sábado e que ainda não tinha sido aberta ao público.



“A totalidade da ponte está em perigo”, disse Zabaleta.



A ponte, de 950 toneladas, tinha por objetivo ligar os edifícios de apartamentos de estudantes de Sweetwater, onde vivem cerca de 4.000 alunos, com o campus principal da Universidade Internacional da Florida.



Pelo menos oito viaturas ficaram presas devido à queda da ponte na quinta-feira sobre uma autoestrada com seis vias.