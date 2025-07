Pelo menos sete crianças morreram e 25 feridas na Índia em desabamento de escola

As crianças estavam nas aulas quando se deu o desastre, indicou o responsável da polícia local do estado do Rajastão, Nand Kishore, que acrescentou que 60 alunos, professores e funcionários estavam no edifício.

Os meios de comunicação indianos referiram, a partir de testemunhos anónimos, que os habitantes do distrito de Jhalawar se queixavam há meses do estado do edifício.

Foram os residentes que socorreram primeiro as vítimas do desabamento, levadas entretanto para vários hospitais da região, a mais de 300 quilómetros de Jaipur, capital do Rajastão.

O primeiro-ministro, Narendra Modi, disse na rede social X que "as autoridades estão a socorrer as pessoas afetadas".

O ministro da Educação daquele Estado indiano, Madan Dilawar anunciou a abertura de um "inquérito de alto nível para determinar as causas deste acidente".

As escolas públicas na Índia têm falta de financiamento e quer pais, quer alunos se queixam do estado de degradação de muitos edifícios escolares, bem como da falta de professores e equipamentos essenciais, como casas de banho e água potável.

Nas zonas urbanas tem havido melhorias, mas a penúria persiste nas zonas rurais.