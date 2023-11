Pelo menos sete mortos e 20 feridos em ataque a autocarro no Afeganistão

O ataque deu-se no bairro de Dasht-e-Barchi, num autocarro que transportava civis, disse o porta-voz da polícia de Cabul, Khalid Zadran, na rede social X (antigo Twitter).

Nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque, que ocorreu num bairro que é frequentemente atingido por ataques terroristas que no passado provocaram dezenas de vítimas.

Pelo menos quatro pessoas morreram e outras sete ficaram feridas no dia 26 de outubro após uma explosão num clube de boxe localizado neste bairro.

Há um ano, um ataque suicida a uma escola comunitária Hazara em Dasht-e-Barchi deixou 43 mortos e 83 feridos, a maioria meninas e mulheres jovens.

Em maio de 2021, um ataque a uma escola feminina no mesmo local deixou pelo menos 110 mortos, a maioria meninas, e 290 feridos.

O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) reivindicou vários ataques no Afeganistão no passado contra esta minoria, que considera ser apóstata.

A situação humanitária no Afeganistão degradou-se rapidamente depois de agosto de 2021, com a retirada na totalidade das forças norte-americanas do país, que durante duas décadas apoiaram as autoridades do país no combate ao grupo islamita talibã e nas reformas necessárias, na ótica da comunidade internacional.

Com a retirada das tropas, os talibãs rapidamente dominaram o país e assumiram o controlo do Governo, revertendo todas as reformas feitas, como a possibilidade de mulheres e raparigas terem acesso à educação e desde então a situação humanitária deteriorou-se.