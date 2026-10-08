Pelo menos sete pessoas presas num edifício que colapsou na Turquia

As equipas de resgate estão a trabalhar para chegar às pessoas presas, mesmo diante de alertas sobre o risco de um novo colapso da estrutura.

Os três andares inferiores do edifício --- incluindo uma loja no rés-do-chão --- cederam antes do amanhecer no bairro de Maltepe, no lado asiático de Istambul, uma cidade dividida pelo estreito de Bósforo.

Os residentes dos andares superiores foram retirados em segurança, enquanto as equipas de resgate retiravam outras cinco pessoas dos escombros e continuavam os esforços para chegar às sete restantes, disse o governador de Istambul, Davut Gul.

Gul afirmou que as equipas de resgate tinham estabelecido contacto com uma criança de 6 anos presa nos escombros, mas não conseguiam chegar até ela a partir da posição atual e, por isso, estavam a tentar uma abordagem diferente.

O governador alertou que o edifício corre o risco de sofrer novos desabamentos, o que dificulta as operações de resgate. Os edifícios vizinhos também foram evacuados por medida de segurança, acrescentou o governador.

As causas do desabamento ainda não foram esclarecidas, tendo sido aberta uma investigação.

Istambul e outras regiões da Turquia estão a passar por um programa de transformação urbana que visa substituir edifícios antigos e vulneráveis a sismos por habitações mais seguras.