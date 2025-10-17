Pelo menos três indianos mortos e sete desaparecidos em naufrágio em Moçambique

Em comunicado, a Autoridade Reguladora do Transporte Marítimo (Itransmar) refere que o incidente aconteceu durante a manhã de quarta-feira quando uma embarcação naufragou na baía da Beira, enquanto transportava os tripulantes para assistência e troca de tripulação do navio tanque "Sea Quest", ancorado na área.

"Segundo relatam os sobreviventes, após chegar ao destino, a embarcação foi atingida por uma onda de grande intensidade, o que terá provocado desequilíbrio e consequente naufrágio", avança o Itransmar, acrescentando que no momento do incidente encontravam-se a bordo 14 tripulantes de nacionalidade indiana e sete moçambicanos.

As autoridades explicam que, dos estrangeiros, cinco tripulantes foram resgatados, mas três foram retirados da água já sem vida. Seis moçambicanos foram igualmente resgatados com vida, enquanto um continua desaparecido.

O Itransmar assegurou estar já no local uma equipa multissetorial, com mergulhadores e outras entidades locais, "empenhada em operações de busca e resgate" com vista à localização dos sete tripulantes ainda desaparecidos.

A Embaixada da Índia em Maputo já anunciou que está a acompanhar a situação dos tripulantes indianos na Beira.