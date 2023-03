Pelo menos três mortos e sete feridos em ataque com `drones` na região de Kiev

Inicialmente, a Administração Militar da Cidade de Kiev afirmou que as defesas ucranianas conseguiram intercetar todos os `drones` (aparelhos aéreos não tripulados), dirigidos pela Rússia contra a capital, "sem baixas nem destruição de infraestruturas", mas, pouco depois, também na plataforma de mensagens Telegram, a Administração Militar Regional deu conta de três mortos e sete feridos.

As defesas antiaéreas ucranianas intercetaram 16 dos 21 `drones` de fabrico iraniano lançados pela Rússia contra Kiev e as regiões de Zhytomyr e Khmelnytsky, a oeste da capital, informaram as Forças Armadas.

Desde que a Rússia começou a lançar ataques regulares com `drones` e mísseis contra o sistema elétrico da Ucrânia e outras infraestruturas críticas, as autoridades de Kiev conseguiram melhorar os sistemas antiaéreos, graças em parte à entrega de equipamento militar ocidental.

Por seu lado, a marinha russa repeliu um ataque com `drones` que não causou vítimas no porto de Sevastopol, na Crimeia, a península ucraniana anexada por Moscovo, anunciou o governador da cidade.