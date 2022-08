Pelo menos três mortos em atropelamento nos Países Baixos

O condutor, um espanhol de 46 anos, ficou ileso e foi detido, no âmbito da investigação em curso, de acordo com um comunicado divulgado no site da polícia holandesa.

"Neste momento, todos os cenários ainda estão abertos", indicou sobre o acidente, ocorrido pelas 18:00 (17:00 em Lisboa).

A polícia não precisou o número de feridos entre os vários participantes do churrasco, realizado junto a um dique, na localidade de Nieuw-Beijerlandem.