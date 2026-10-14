Pelo menos três mortos em novos ataques russos a Kiev

O anúncio destas três mortes e de mais de duas dezenas de feridos foi feito por Vitali Klichkó na plataforma de mensagens Telegram.

A Força Aérea ucraniana informou que, esta madrugada, vários mísseis balísticos russos foram lançados sobre a capital ucraniana, onde se ouviram numerosas explosões nas primeiras horas do dia.

Os meios de comunicação ucranianos relataram também explosões em cidades como Kharkiv (nordeste) e Dnipro (centro-leste).

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, informou pouco antes da meia-noite sobre um ataque balístico russo que atingiu uma central elétrica em Kiev.

Zelensky explicou que, pela segunda vez em aproximadamente 24 horas, os parceiros da Ucrânia não alertaram o país, como é habitual, sobre o lançamento, a partir de território russo, dos mísseis balísticos utilizados no ataque, tornando mais difícil ao Exército ucraniano responder às agressões.

"Os nossos sistemas detetaram estes mísseis quando já estavam praticamente em Kiev", afirmou o líder ucraniano, que reconheceu que a central alvo do ataque foi atingida. Trata-se de uma das mais importantes de Kiev, referiu.

Zelensky não especificou qual o país - ou países - aliado da Ucrânia deixou de fornecer informações de inteligência a Kiev relativamente a estes ataques.

A Ucrânia foi privada desta informação fundamental para a defesa do país depois de os Estados Unidos terem advertido repetidamente Zelensky de que poderiam cortar o fornecimento de informações de inteligência que recebe, caso a Ucrânia não deixasse de atacar refinarias russas, tal como exigido por Washington, que invoca a necessidade de estabilidade do mercado internacional de combustíveis.