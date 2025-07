Pelo menos três pessoas morreram em ataques de drones israelitas no sul do Líbano

Um drone atacou um carro na autoestrada que liga a cidade de Toul a Kfour, matando uma pessoa e ferindo outras duas, informou o Centro de Operações de Emergência do Ministério da Saúde Pública, em comunicado.

Uma outra ação do mesmo tipo atingiu um camião na cidade de Naqoura, muito próxima da fronteira entre os dois países, causando a morte de um outro indivíduo não identificado, segundo comunicado emitido pelo gabinete governamental libanês.

Neste contexto, a Agência Nacional de Notícias libanesa (ANN) explicou que um drone israelita caiu numa rua de Naqoura, na quarta-feira, devido a uma falha técnica, depois de ter disparado um projétil em direção a um ponto no interior da cidade.

O exército israelita afirmou em comunicado que a ação do Kfour matou um comandante das forças de elite do Hezbollah, identificado como Hassan Ahmed Sabra, e que outro membro do Hezbollah acusado de tentar reconstruir as suas infraestruturas após a guerra foi morto em Naqoura.

Um terceiro ataque atingiu a cidade de Qabrikha horas mais tarde, matando mais uma pessoa e ferindo outra, de acordo com o Centro de Operações de Emergência libanês.

Apesar do cessar-fogo acordado entre as partes no final de novembro, o Estado judaico continua a atacar quase diariamente o território libanês, ações que tendem a concentrar-se sobretudo na parte sul do país mediterrânico.

No entanto, de vez em quando também lança bombardeamentos contra outras zonas mais afastadas da fronteira, como a vaga perpetrada esta semana contra o vale oriental de Bekaa, onde morreram doze pessoas e outras tantas ficaram feridas, nos piores ataques desde o cessar-fogo.