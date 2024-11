Pelo menos um milhão de pessoas de três regiões da Ucrânia estão sem eletricidade

Foto: Reuters

Volodymyr Zelensky, acusou esta quinta-feira a Rússia de voltar a atacar mísseis e drones. Do outro lado, as palavras de Putin, dizendo que a Rússia produz dez vezes mais mísseis do que todos os países da NATO juntos. Vladimir Putin ameaçou um ataque aos centros de decisão em Kiev com um novo míssil balístico de alcance intermédio, esta manhã durante a cimeira da Organização do Tratado de Segurança Coletiva em Astana, no Cazaquistão.