Mundo
Pelo menos um morto após barco com 90 migrantes a bordo virar na Malásia
Pelo menos uma pessoa morreu após um barco com 90 migrantes a bordo virar perto da fronteira entre a Malásia e a Tailândia, disse hoje a polícia malaia.
O chefe da polícia do estado de Kedah, Adzli Abu Shah, disse à imprensa local, que o barco terá virado há três dias, sendo que outras duas embarcações semelhantes, que transportavam aproximadamente o mesmo número de passageiros, também desapareceram.
Estão em curso operações de resgate para localizar sobreviventes, seis dos quais já foram resgatados, segundo a polícia.