Pelo menos um morto após barco com 90 migrantes a bordo virar na Malásia

O chefe da polícia do estado de Kedah, Adzli Abu Shah, disse à imprensa local, que o barco terá virado há três dias, sendo que outras duas embarcações semelhantes, que transportavam aproximadamente o mesmo número de passageiros, também desapareceram.

Estão em curso operações de resgate para localizar sobreviventes, seis dos quais já foram resgatados, segundo a polícia.