Pelo menos um morto e 100 feridos nos protestos no Peru contra o Governo
Pelo menos uma pessoa morreu e mais de 100 ficaram feridas durante confrontos ocorridos nas manifestações de quarta-feira organizadas por jovens em várias cidades do Peru.
Segundo a agência espanhola EFE, a vítima não resistiu a um ferimento provocado pelo disparo de uma arma de fogo, durante a manifestação de decorria em Lima.
De acordo com as autoridades peruanas, mais de uma centena de pessoas ficaram feridas, entre as quais, 78 polícias e 24 manifestantes, em vários pontos do país.
Pelo menos 10 pessoas foram detidas.
Na quarta-feira, milhares de pessoas, sobretudo jovens, em várias cidades do Peru, manifestaram-se contra o governo e o Parlamente num protesto contra a corrupção e o aumento da insegurança e do crime organizado.
Os manifestantes contestaram também a tomada de posse do presidente do Parlamento, José Jerí, ao cargo de chefe de Estado interino, após a destituição da Presidente Dina Boluarte ocorrida na semana passada.
O novo ministro do Interior (correspondente à Administração Interna), Vicente Tiburcio, lamentou a morte do manifestante e indicou que ordenou uma investigação, acrescentando que a força policial destacada para o protesto não se encontrava na zona de Lima onde o jovem morreu.
"Algumas pessoas disfarçaram-se com capacetes e cobriram-se, carregando mochilas e objetos contundentes", acrescentou o ministro.
Tiburcio é membro do governo de transição nomeado na quarta-feira pelo Presidente interino.
A constituição do Executivo inclui figuras consideradas controversas aumentando o descontentamento público.
De acordo com os manifestantes, o Governo interino é a continuação do Executivo da ex-Presidente Dina Boluarte.