Pelo menos um morto e 100 feridos nos protestos no Peru contra o Governo

Segundo a agência espanhola EFE, a vítima não resistiu a um ferimento provocado pelo disparo de uma arma de fogo, durante a manifestação de decorria em Lima.

De acordo com as autoridades peruanas, mais de uma centena de pessoas ficaram feridas, entre as quais, 78 polícias e 24 manifestantes, em vários pontos do país.

Pelo menos 10 pessoas foram detidas.

Na quarta-feira, milhares de pessoas, sobretudo jovens, em várias cidades do Peru, manifestaram-se contra o governo e o Parlamente num protesto contra a corrupção e o aumento da insegurança e do crime organizado.

Os manifestantes contestaram também a tomada de posse do presidente do Parlamento, José Jerí, ao cargo de chefe de Estado interino, após a destituição da Presidente Dina Boluarte ocorrida na semana passada.

O novo ministro do Interior (correspondente à Administração Interna), Vicente Tiburcio, lamentou a morte do manifestante e indicou que ordenou uma investigação, acrescentando que a força policial destacada para o protesto não se encontrava na zona de Lima onde o jovem morreu.

"Algumas pessoas disfarçaram-se com capacetes e cobriram-se, carregando mochilas e objetos contundentes", acrescentou o ministro.

Tiburcio é membro do governo de transição nomeado na quarta-feira pelo Presidente interino.

A constituição do Executivo inclui figuras consideradas controversas aumentando o descontentamento público.

De acordo com os manifestantes, o Governo interino é a continuação do Executivo da ex-Presidente Dina Boluarte.