Pelo menos um morto e cinco feridos em atropelamento no norte de França

O presidente da câmara da localidade, Guy Lefrand, confirmou numa mensagem nas redes sociais que este incidente, cujas causas estão a ser investigadas, ocorreu após uma discussão entre um grupo de pessoas.

Por enquanto, as autoridades descartam a hipótese de terrorismo.

A imprensa francesa noticiou a detenção de três pessoas suspeitas de terem participado neste atropelamento, ocorrido por volta das 04:00 da manhã em frente ao bar "La Winery".

"A situação está agora calma. Está em curso uma investigação para apurar as circunstâncias exatas deste drama", referiu o presidente da câmara.