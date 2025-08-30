Pelo menos um morto e cinco feridos em atropelamento no norte de França
Um carro atropelou esta madrugada um grupo de pessoas frente a um bar na cidade de Évreux, na Normandia, norte de França, causando pelo menos um morto e cinco feridos, dois com gravidade, informaram as autoridades locais.
O presidente da câmara da localidade, Guy Lefrand, confirmou numa mensagem nas redes sociais que este incidente, cujas causas estão a ser investigadas, ocorreu após uma discussão entre um grupo de pessoas.
Por enquanto, as autoridades descartam a hipótese de terrorismo.
A imprensa francesa noticiou a detenção de três pessoas suspeitas de terem participado neste atropelamento, ocorrido por volta das 04:00 da manhã em frente ao bar "La Winery".
"A situação está agora calma. Está em curso uma investigação para apurar as circunstâncias exatas deste drama", referiu o presidente da câmara.