Pelo menos um morto em ataque em Cabo Delgado

Segundo as fontes, a mulher morreu durante o dia de quinta-feira, quando estava numa zona de produção agrícola, à procura de verduras.

"Os terroristas mataram uma mulher. Ela estava sozinha e foi surpreendida", disse uma das fontes, a partir de Ancuabe.

O corpo da mulher só foi encontrado no dia seguinte, por populares, quando realizam buscas face à sua ausência da comunidade.

A situação motivou o pânico entre os moradores daquela área, que fugiram, a pé, para a sede do posto administrativo de Mazeze, que dista mais de 100 quilómetros da sede distrital de Ancuabe.

"Há pessoas que saíram da aldeia até à sede de Ancuabe", explicou outra fonte.

A província de Cabo Delgado, rica em gás, enfrenta desde 2017 ataques de grupos terroristas, associados do Estado Islâmico.

No final de julho, ataques destes grupos terroristas já tinham provocado mais de 57 mil deslocados no distrito de Chiúre, sul da província de Cabo Delgado, segundo dados oficiais anteriores.

Entretanto, a província regista um novo recrudescimento de ataques de grupos rebeldes, tendo sido alvos os distritos de Chiúre, Muidumbe, Quissanga, Ancuabe e Meluco. Mais recentemente também Mocímboa da Praia, com registo de vários mortos, levando neste caso a organização Médicos Sem Fronteiras a suspender as atividades locais, por questões de segurança.

Só em 2024, pelo menos 349 pessoas morreram em ataques, no norte de Moçambique, a maioria reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico, um aumento de 36% face ao ano anterior, segundo um estudo divulgado pelo Centro de Estudos Estratégicos de África (ACSS), uma instituição académica do Departamento de Defesa do Governo norte-americano.