Pelo menos um morto nas Filipinas após sismo de 7,4

"Recebemos a informação inicial de uma morte devido à queda de escombros" na região de Davau, no sudeste da ilha de Mindanau, declarou em comunicado o secretário adjunto do Gabinete de Defesa Civil, Bernardo Rafaelito Alejandro.

O sismo também provocou danos materiais em edifícios da região, bem como cortes de energia, levando as autoridades a cancelar as aulas e o trabalho na função pública, com exceção dos serviços de emergência.

Alejandro referiu ainda que o alerta de tsunami continua ativo em várias províncias do arquipélago, tendo o Governo ordenado a retirada forçada de moradores nas zonas de risco.

No entanto, o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico levantou o alerta de tsunami, que afetava também Indonésia e Palau.

O tremor ocorreu a cerca de 20 quilómetros ao largo da cidade de Manay, na ilha de Mindanau, às 09:43 locais (02:43 em Lisboa), de acordo com dados do Instituto de Estudos Geológicos dos Estados Unidos.

Este sismo ocorre 11 dias após um forte sismo que causou 74 mortes e cerca de 72 mil desabrigados na ilha central de Cebu.