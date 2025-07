Pelo menos um português entre mortos em incêndio num lar em Boston

À Lusa, o ministério acrescenta que há ainda dois corpos por identificar no conjunto de nove mortos que tem sido noticiado pelas agências internacionais e pelos meios de comunicação social locais.

"O Governo lamenta a morte de um cidadão português num incêndio em Boston; envia as condolências à família e continua a acompanhar a situação no local através da rede diplomática", lê-se numa publicação do Executivo na rede social X, referindo-se ao português residente neste lar de idosos.

O incêndio ocorreu no domingo à noite numa residência assistida num lar chamado Gabriel House, na cidade de Fall River, no estado do Massachusetts, tendo feito nove vítimas mortais e outros 30 feridos, o maior número de vitimas num incêndio neste estado norte-americano nos últimos 41 anos, de acordo com os jornais locais.

Nas declarações à imprensa local, o chefe dos bombeiros de Fall River, Jeffrey Bacon, disse que 35 bombeiros compareceram à chamada no domingo à noite para combater o fogo.

Sobre a origem do incêndio, o porta-voz do Departamento de Bombeiros disse que as investigações estão ainda a decorrer, mas não há suspeitas de ato criminoso.