Pence desiludido com destituição de líder da Câmara dos Representantes

Pence participava num evento sobre segurança nacional e política externa, na Universidade de Georgetown, em Washington, quando a notícia foi divulgada. Ao ser informado da votação histórica, o candidato do Partido Republicano na corrida à Casa Branca, esperou alguns segundos antes de responder, descrevendo a questão como uma distração do que realmente interessa ao povo dos EUA.

"Deixem-me dizer que o caos nunca é amigo da América. E nunca é amigo das famílias americanas que estão a passar por dificuldades", disse.

"Estou profundamente desiludido com o facto de um punhado de republicanos se associar a todos os democratas da Câmara dos Representantes para expulsar o presidente", acrescentou Pence.

O líder da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, foi destituído do cargo, com os democratas a unirem-se à direita radical na votação que ditou a sua saída. A votação de 216-210, forçada por um contingente formado pela ala mais à direita do Partido Republicano, lança a Câmara dos Representantes (câmara baixa) e a sua liderança republicana para uma situação inédita.

Pence notou que espera que outras votações ocorram esta semana e previu que McCarthy acabará por ser reeleito para o cargo.

O que aconteceu sublinhou a necessidade de uma nova liderança em Washington, referiu ainda o candidato, prometendo "concentrar-se nas necessidades, nos desafios, nas oportunidades e no futuro do povo americano" se for eleito.

Pence enfrenta uma luta difícil pela nomeação republicana, num partido que continua estreitamente alinhado com o ex-Presidente Donald Trump.