Pence diz a Trump não ter poder para bloquear vitória de Biden

The Vice President has the power to reject fraudulently chosen electors. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2021

Segundo fontes auscultadas pelo. Não terá sido a primeira vez que o ainda presidente exerce pressão sobre o seu vice para tentar reverter o resultado das eleições de novembro.Nessa mesma conversa, Pence terá informado o republicano de que não possui qualquer poder que lhe permita bloquear o processo que formalizará a vitória do presidente-eleito.O vice-presidente terá explicado a Donald Trump que algumas pessoas externas à Administração acreditam que essa autoridade existe, mas queA conversa entre Pence e Trump ocorreu depois de, no início da semana, o vice ter reunido com membros do Senado para discutir qual o seu papel nos procedimentos que ocorrem até ao final do mandato.Donald Trump, através de um comunicado lançado pela sua campanha, veio já desmentir o conteúdo da conversa com Pence. “A notícia dosobre comentários que supostamente o vice-presidente Mike Pence me transmitiu é falsa.”, declarou.Na terça-feira, o ainda presidente reafirmou no Twitter que “o vice-presidente tem o poder para rejeitar eleitores escolhidos de forma fraudulenta”.

No dia anterior, perante uma multidão de apoiantes no Estado da Geórgia, Trump voltou a depositar esperanças no seu vice. “Espero que Mike Pence nos ajude, devo dizer-vos", declarou, referindo-se à possibilidade de Pence travar a vitória de Biden na sessão conjunta do Congresso que o vice irá presidir esta quarta-feira e durante a qual serão contados os votos eleitorais.





"Claro que, se não nos ajudar, não vou gostar tanto dele”, afirmou.

Outras fontes, consultadas pela CNN, deram conta de uma tensão entre Trump e Pence. Ainda assim, é esperado que na sessão conjunta do Congresso o vice-presidente venha a fazer declarações de apoio aos esforços do presidente para contestar os resultados e a alegar que os resultados são fraudulentos.Um conselheiro de Donald Trump contou à CNN que Pence deverá tentar evitar discursos que possam desagradar ao presidente e aos seus apoiantes, mas quemesmo que tentasse.Segundo o mesmo conselheiro, Pence poderá mesmo vir a explicar no Congresso que “não possui o poder para fazer determinadas coisas” e que a Constituição só o permite ajudar Trump até certo ponto no que diz respeito às eleições.