Pentágono acredita que Rússia não é capaz de recuperar `drone` que caiu no Mar Negro

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos acredita que a Rússia não será capaz de recuperar os restos do `drone` norte-americano que caiu no Mar Negro, após colisão com um caça russo, referiu esta quinta-feira o porta-voz do Pentágono.