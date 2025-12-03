Pentágono apura que Pete Hegseth colocou em risco militares e operação

A informação foi avançada na quarta-feira por duas pessoas conhecedoras do assunto.

O documento feito pelo gabinete do inspetor-geral do Pentágono foi entregue a congressistas. Uma versão editada deve ser divulgada ainda esta semana.

O que foi apurado aumentou a pressão sobre a antiga figura do Fox News Channel, depois de congressistas terem reclamado uma averiguação independente ao uso que tem feito daquela aplicação (app) comercial.

O uso da app por Hegseth chegou à luz do dia quando um jornalista - Jeffrey Goldberg, da The Atlantic - foi incluído por descuido a um grupo de destinatários de uma mensagem, na Signal, pelo então conselheiro de segurança nacional, Mike Waltz.

Hegseth também criou outro grupo no Signal com 13 pessoas, incluindo a esposa e o irmão, onde partilhou novidades sobre a mesma operação contra os houthis.