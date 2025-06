Pentágono assina contrato de 200 milhões com OpenAI para reforçar segurança nacional

A Administração do Presidente Donald Trump aumentou significativamente o número de alíneas orçamentais do Pentágono com o objetivo de reforçar a segurança do país e a resposta de combate.

A OpenAI, criadora do ChatGPT e de modelos de inteligência artificial (IA) como o GPT-4o e o OpenAI o1, desenvolverá protótipos de IA "de ponta" para enfrentar os desafios críticos de segurança nacional, "tanto nos domínios de combate como empresariais", anunciou o Pentágono.

O Departamento de Defesa especificou que o contrato é com a OpenAI Public Setor LLC e que o trabalho se concentrará principalmente na capital dos Estados Unidos, Washington, de acordo com informações citadas pela CNBC.

O anúncio surge depois de a OpenAI ter anunciado no ano passado uma parceria estratégica com a Anduril Industries para desenvolver e implementar soluções avançadas de inteligência artificial para missões de segurança nacional.

O cofundador da Open AI, Sam Altman, tem sido um apoiante do Presidente Donald Trump desde a sua campanha. Em janeiro passado, acompanhou o líder republicano no anúncio de um investimento de 500 mil milhões de dólares em infraestruturas relacionadas com a IA.

Em março passado, o Pentágono assinou um contrato com a ScaleIA para desenvolver o "Thunderforge", uma iniciativa "para integrar a IA no planeamento militar operacional", que aceleraria a tomada de decisões e responderia a várias ameaças nos conflitos.