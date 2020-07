Pentágono investiga recompensas russas à guerrilha taliban

O secretário da Defesa, Mark Esper, afirmou que os chefes militares tinham sabido inicialmente da existência desses relatos em janeiro e que ele próprio tinha visto um documento das "informações" sobre o assunto em fevereiro.Apesar de as ameaças serem levadas a sério, acrescentou que esta ainda não foi considerada credível.Esper e o general Mark Milley, presidente do Comando Conjunto dos Chefes de Estado-Maior, estiveram a depor na comissão das Forças Armadas da Câmara dos Representantes, sobre o papel dos militares nos recentes protestos desencadeados pela morte às mãos da polícia do afro-americano George Floyd.

Versões contraditórias

A Casa Branca negou que tenha havido qualquer briefing sobre o assunto antes de a história ter sido divulgada. Mas fontes dos serviços de informações norte-americanos garantem que a informação sobre o pagamento de recompensas a talibãs pela morte de soldados norte-americanos foi fornecida à Casa Branca no final de fevereiro.



Esper disse que não se recordava se a palavra "recompensa" estava no documento fornecido, mas, questionado mais tarde, admitiu que tinha havido documentos em que se mencionava a palavra "pagamentos".Por seu lado, Milley foi pressionado sobre a diferença entre o Irão apoiar militantes no Iraque - o que desencadeou uma retaliação dos EUA - e o que os russos estão a fazer no Afeganistão.Na sua resposta, disse que, apesar de os russos continuarem a apoiar os talibãs, não há provas de que estejam a dirigir ataques às tropas norte-americanas no Afeganistão."No caso dos russos, não temos provas concretas, que corroborem, informação que mostre. É uma grande diferença. Se tivéssemos, a resposta seria diferente", asseverou, acrescentando que os militares continuam a investigar o assunto até chegarem ao fundo."Se de facto há recompensas ordenadas pelo governo da Federação Russa ou de qualquer das suas instituições para matar soldados norte-americanos, isso é um caso muito importante", declarou Milley."Eu, o secretário (Esper) e muitos outros estamos a levar isto muito a sério. Estamos a ir até ao fundo do assunto. Vamos saber se, de facto, é verdade. Se for verdade, vamos agir", insistiu.Esta ação pode ser militar, diplomática, financeira ou outra.