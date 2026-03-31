Pentágono nega que Hegseth tenha tentado investir no setor da defesa antes da guerra

O porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, classificou na segunda-feira como "falsa e inventada" a informação do jornal britânico, que indicava que um corretor da bolsa ligado a Hegseth teria procurado fazer um investimento multimilionário num fundo destinado a investir em empresas que fabricam armas, aviões e sistemas de defesa.

De acordo com o Financial Times, o corretor de Hegseth na Morgan Stanley contactou a BlackRock em fevereiro para investir no fundo Defense Industrials Active, poucos dias antes de os Estados Unidos lançarem uma ação militar contra Teerão.

"Trata-se de mais uma difamação infundada e desonesta, concebida para enganar o público. Exigimos uma retratação imediata", acrescentou Parnell, na conta oficial do Pentágono na rede social X.

O caso gerou um debate sobre a transparência e possíveis conflitos de interesses de funcionários com acesso a informações de defesa, enquanto analistas assinalam que movimentos financeiros em setores estratégicos costumam ser alvo de vigilância mediática, mesmo sem evidência de conduta ilegal.

Também na segunda-feira, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou com a destruição generalizada dos recursos energéticos do Irão e de outras infraestruturas vitais, incluindo estações de dessalinização, caso não se chegue "em breve" a um acordo para pôr fim à guerra, que dura há mais de cinco semanas.