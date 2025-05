Pequim avisa Washington sobre Taiwan. Estados Unidos "não devem brincar com o fogo"

Pequim tratou mesmo de apresentar um protesto oficial junto dos norte-americanos.



Pequim acusa Washington de criar um “barril de pólvora” ao militarizar o Mar da China Meridional.

, redarguiu em comunicado o Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros.Ao intervir no fórum de segurança Diálogo de Shangri-La , em Singapura,, tendo em vistaPete Hegseth diria mesmo que, que não se fez representar pelo seu ministro da Defesa naquele que é o maior fórum de segurança e defesa da Ásia,Em Singapura, Hegseth apontou ainda o dedo aos incidentes com navios chineses no Mar da China Meridional, paraO Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros contrapõe queA China, acrescenta, está “empenhada em preservar a sua soberania territorial e os seus direitos e interesses marítimos em conformidade com a lei”.