Pequim censura vídeo que homenageia fotógrafos em cenários de risco

RTP22 Abr, 2019, 22:36 | Mundo

A fotografia mundialmente conhecida de um homem em frente a quatro tanques de guerra chineses, impedindo-os de avançar, é refletida na lente da câmara que surge no final do vídeo | DR

O vídeo de cinco minutos, realizado por uma agência de publicidade brasileira e alegadamente lançado pela Leica, mostra fotógrafos em situações extremas por todo o mundo, no meio de cenários de guerra ou habitats de animais selvagens.



O fio narrativo do vídeo é a história de um fotógrafo que tenta capturar imagens do Massacre da Praça da Paz Celestial, conhecida como Praça de Tiananmen, e que é impedido de sair do seu hotel por militares chineses.





Por fim, o fotógrafo consegue, a partir de uma varanda, fazer a fotografia mundialmente conhecida de um homem que faz frente a quatro tanques de guerra chineses, impedindo-os de avançar.





Esse homem, cuja identidade está ainda por revelar, foi apelidado de “rebelde desconhecido” e tornou-se o símbolo de um protesto pacífico contra as autoridades chinesas que, na altura, recorreram à força para anular os manifestantes.





As referências ao episódio de 4 de junho de 1989 são fortemente censuradas nos meios de comunicação chineses e nas redes sociais do país.

Leica distancia-se



“Nós caçamos, nós perseguimos, nós lutamos, nós arriscamos tudo”, ouve-se durante o vídeo, intitulado “Leica – The Hunt” (“A Caça”).





No entanto, a agência publicitária que produziu este curto filme, a F/Nazca Saatchi & Saatchi, possui uma relação duradoura com a Leica e um dos seus diretores afirmou que o vídeo já andava a ser preparado há mais de um ano.





Um comunicado da agência refere ainda que esta "nunca colocaria em risco a própria reputação ao criar, produzir e divulgar um trabalho que não tivesse recebido a aprovação do cliente".

“Este filme é dedicado àqueles que nos emprestam os seus olhos para que possamos ver”, lê-se no final do vídeo.O Partido Comunista Chinês nunca revelou o número exato de manifestantes que morreram na Praça da Paz Celestial, mas estima-se que tenham sido centenas.A China é atualmente o país com o mercado mais significativo para a Leica e a marca possui uma parceria com Huawei, fornecendo lentes para os telemóveis produzidos pela empresa chinesa de telecomunicações.“A Leica distancia-se do conteúdo mostrado no vídeo e lamenta qualquer mal-entendido ou falsas conclusões que possam dele ter sido retiradas”, declarou uma porta-voz da marca. “O vídeo não foi financiado nem aprovado por nenhuma empresa do Grupo Leica”.