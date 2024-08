Pequim critica Canadá por impor tarifas sobre veículos elétricos fabricados na China

"A China expressa a sua forte insatisfação e oposição resoluta" a esta decisão, disse a embaixada chinesa no Canadá num comunicado de imprensa, garantindo que o país "tomará todas as medidas necessárias" para proteger as suas empresas.

O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, anunciou a decisão na segunda-feira, seguindo os passos dos Estados Unidos.

Trudeau acrescentou que o país vai avançar com uma tarifa de 25% sobre o aço e o alumínio chineses.

"Atores como a China optaram por dar a si próprios uma vantagem injusta no mercado global", afirmou o chefe de Governo canadiano, citado pela agência de notícias Associated Press (AP).

A decisão surgiu poucas semanas depois de os Estados Unidos terem anunciado planos para impor tarifas alfandegárias mais elevadas sobre os veículos elétricos fabricados na China.

Atualmente, os únicos veículos elétricos fabricados na China e importados para o Canadá são da Tesla e são produzidos na fábrica da empresa detida por Elon Musk em Xangai.

Na semana passada, a Comissão Europeia propôs tarifas de compensação revistas até 36,3% às fabricantes de carros elétricos chineses na União Europeia (UE), sugerindo ainda direitos de compensação de 9% para a Tesla enquanto exportadora da China.