Pequim prepara desfile militar. O "baile de máscaras" para Ocidente ver

Foto: estátua erguida para marcar o fim da Segunda Guerra Mundial - Tingshu Wang - Reuters

As guerras na Ucrânia e de Israel em Gaza também têm aproximado ainda mais a colaboração militar, económica e política entre a Rússia, a China, o Irão e a Coreia do Norte.





Esta terça-feira, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, já cruzou a fronteira com a China a bordo do comboio blindado, rumo a Pequim.





Um conselheiro da presidência russa afirmou recentemente que, durante o desfile de quarta-feira, Kim e Putin vão estar posicionados ao lado do Presidente chinês. É impossível não perceber o simbolismo por trás desta imagem de alinhamento entre os três países face aos Estados Unidos e aliados.





Quem já está na China é Vladimir Putin que participou na cimeira da Organização de Cooperação de Xangai em Tianjin no fim de semana.



O presidente russo, esta terça-feira, apelidou Xi Jinping de “querido amigo”, após uma reunião entre ambos.



Os dois fizeram questão de destacar a relação bilateral como um modelo exemplar de laços entre duas grandes potências.





De acordo com um vídeo de Putin publicado na rede social Telegram no canal do Kremlin, o presidente russo sublinha que “a nossa estreita comunicação reflete a natureza estratégica das relações entre a Rússia e a China, que estão num nível sem precedentes”.





Xi Jinping afirmou a Putin que está disposto a "reforçar os intercâmbios" e a melhorar a coordenação com Moscovo em áreas de interesse estratégico para ambos os países.





"As relações entre a China e a Rússia resistiram a um ambiente internacional em mudança e constituem um exemplo de como devem ser as relações entre grandes potências: caracterizam-se por boa vizinhança duradoura, coordenação estratégica abrangente e cooperação mutuamente benéfica", disse Xi, citado pela televisão estatal CCTV.





Neste encontro em Pequim, o presidente chinês expressou o desejo de "promover um desenvolvimento ainda mais profundo das relações" bilaterais.





Xi Jinping assegurou que tanto Pequim como Moscovo valorizam a "igualdade soberana", o "Estado de Direito Internacional" e o "multilateralismo", e apelou ao reforço da cooperação em plataformas como as Nações Unidas, a Organização de Cooperação de Xangai (SCO), os BRICS e o G20.



O líder chinês apelou ainda à "defesa firme dos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas" e à construção de "um sistema de governação global mais justo e equitativo".

O líder russo acrescentou que pretende "manter a coordenação estratégica com a China, reforçar os contactos ao mais alto nível e aprofundar a cooperação prática em diversas áreas".





Xi Jinping, Putin e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, estiveram juntos na segunda-feira.





Os três não esconderam a proximidade política durante a 25.ª cimeira da SCO, em Tianjin, nordeste da China, onde Putin agradeceu os "esforços" da China, da Índia e de outros parceiros para tentar pôr fim à guerra na Ucrânia.

26 chefes de Estado. Além da Rússia, Coreia do Norte e Irão, os líderes de Mianmar, Mongólia, Indonésia, Zimbábue e países da Ásia Central vão testemunhar a apresentação do arsenal militar chinês.



Os únicos líderes europeus na lista de convidados publicada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da China são da Sérvia e da Eslováquia.



A parada militar assinala os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, e vai ter como ponto alto a apresentação armamento.

Mísseis, caças, armas estratégicas terrestres, marítimas e aéreas, equipamento de guerra de precisão avançado e drones.



O desfile começa às 9h00 locais (2h00 em Lisboa) de quarta-feira e deverá durar cerca de uma hora e dez minutos, com a participação de 45 formações militares e um sobrevoo de aeronaves.

