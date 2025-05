Pequim quer reforçar laços com países do Pacífico

Num comunicado emitido após a cimeira de dois dias, que se realizou na cidade chinesa de Xiamen, os países destacaram os progressos realizados em matéria de projetos de infraestruturas e de assistência, bem como a expansão dos intercâmbios em vários domínios económicos e sociais.

O documento afirmou que "a assistência da China aos países insulares do Pacífico não está sujeita a condições políticas, não visa terceiros e não fornece 'cheques em branco'", ao mesmo tempo que exortou estas nações a defenderem a sua autonomia e a darem prioridade ao desenvolvimento.

De acordo com o comunicado, os países do Pacífico "reconhecem que Taiwan é uma parte inalienável do território chinês e que o Governo da República Popular da China é o único governo legítimo que representa toda a China".

Apesar de muitos Estados do Pacífico terem cortado relações com Taipé para se aliarem a Pequim nos últimos anos, as Ilhas Marshall, Palau e Tuvalu ainda mantêm relações com Taiwan.

"A China declarou que continuará a dar apoio e assistência aos países insulares do Pacífico para desenvolverem as suas economias e melhorarem as condições de vida das suas populações, dentro das suas possibilidades", lê-se no texto, publicado no portal do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

As duas partes concordaram em identificar questões prioritárias de cooperação, incluindo a resposta às alterações climáticas, redução da pobreza e desenvolvimento, prevenção de catástrofes, agricultura e formação policial.

Após a cimeira desta semana, Pequim e os países insulares concordaram em explorar a viabilidade económica de estabelecer mais voos diretos entre a China e estes países.