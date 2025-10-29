Pequim reafirma ameaça de força sobre Taiwan e Taipé apela à resistência
A China reiterou hoje que "nunca" renunciará ao uso da força para alcançar a "reunificação" com Taiwan, cuja liderança prometeu resistir com "maior firmeza" à "anexação" chinesa.
"Estamos dispostos a criar um amplo espaço para a reunificação pacífica (...), mas nunca nos comprometeremos a renunciar ao uso da força e reservamo-nos o direito de adotar todas as medidas necessárias", declarou Peng Qing`en, porta-voz do Gabinete para os Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado da China.
Peng respondia à ausência da expressão "reunificação pacífica" no comunicado final do IV Plenário do XX Comité Central do Partido Comunista Chinês, encerrado na semana passada.
Em conferência de imprensa, o porta-voz reiterou que a política de Pequim em relação à ilha "sempre foi clara e coerente", e defendeu que o modelo "um país, dois sistemas", atualmente aplicado em Hong Kong e Macau, "continua a ser a melhor via para resolver a questão de Taiwan".
As declarações surgem num momento de intensificação das atividades militares chinesas nas imediações da ilha, com manobras aéreas publicitadas pela televisão estatal, envolvendo caças e bombardeiros, que Taipé considerou como atos de "coerção".
O Presidente taiwanês, William Lai, acusou hoje a China de continuar a "assediar" a ilha e apelou a uma oposição mais firme ao que chamou de tentativa de "anexação".
"Além de mostrar determinação para proteger o seu lar, Taiwan deve, com maior firmeza, opor-se à anexação, agressão e promoção da reunificação", afirmou Lai, durante uma cerimónia de promoção de generais.
Lai sublinhou que o reforço da Defesa não visa provocar a China, mas "manter o status quo e proteger a democracia e o modo de vida de Taiwan".
O chefe de Estado, que é rotulado por Pequim como "separatista" e "provocador", reafirmou a meta de aumentar o orçamento da Defesa até 5% do PIB em 2030 e apelou à construção de umas forças armadas "mais modernas e flexíveis".
O futuro de Taiwan poderá estar em destaque na reunião entre o Presidente da China e dos Estados Unidos, Xi Jinping e Donald Trump, respetivamente, agendada para quinta-feira, na Coreia do Sul, à margem da cimeira do Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC).
Contudo, o Presidente norte-americano insinuou que o tema poderá não ser discutido.
"Não sei se falaremos sobre Taiwan. Talvez ele me pergunte, mas não há muito a dizer. Taiwan é Taiwan", afirmou Trump a bordo do Air Force One, a caminho da Coreia do Sul.
Pequim considera Taiwan uma "província rebelde" e parte inalienável do território chinês, enquanto a ilha, autogovernada desde 1949, defende que apenas os seus 23 milhões de habitantes podem decidir o seu futuro político.