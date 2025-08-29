Pequim revela poder militar nas comemorações dos 80 anos do fim da II Guerra Mundial
Reuters
A China vai estar na "montra" da política internacional nos próximos dias, na reunião da organização de cooperação de Xangai, em Tianjim. Uma presença em que Pequim revela "um pouco" do poder militar que detêm, num desfile que comemora os 80 anos do fim da segunda guerra mundial.
Jorge Tavares da Silva, analista de assuntos chineses da Universidade da Beira Interior, sublinha que a China quer mostrar que há mais mundo para além do ocidente, e não estão sozinhos.