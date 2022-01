Perante a indiferença. Fotógrafo René Robert morreu congelado em rua de Paris

Une pensée rageuse contre le commissariat de police du 10e arrondissement qui s’est comporté de manière indigne et inhumaine avec la veuve de René Robert qui demandait simplement des renseignements sur l’agonie de son compagnon sur la voie publique. @GDarmanin pic.twitter.com/ScfapQZSyf — Michel Mompontet (@mompontet) January 27, 2022

O caso remonta a 18 de janeiro. Pelas 21h30, René Robert saiu de sua casa em direção à Place de République, no centro da capital francesa. No caminho sentiu-se mal, desmaiou e ficou assim durante nove horas.Vários órgãos de comunicação social franceses revelam que ninguém parou para o ajudar.“Ele permaneceu sozinho, no chão, consciente, pelo menos durante cinco ou seis horas num dos bairros mais movimentados de Paris, sem que ninguém achasse conveniente intervir. Ele nunca devia ter morrido”, afirmou Michel Mompontet no Twitter.. Quando uma pessoa está deitada no chão, mesmo que estejamos com pressa, vamos ajudá-la. Vamos parar”, acrescentou o jornalista Michel Mompontet.. Fabienne viu o idoso deitado no chão e chamou os bombeiros, mas já era tarde demais.. “Até podem atacar, arrastar, ninguém faz nada. Ninguém ajuda ninguém”.René Robert nasceu em 1936 em Friburgo, na Suíça, Começou a carreira na fotografia na área de publicidade e da moda. Mas ganhou fama com as suas fotografias de flamenco.