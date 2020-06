"Perdemos a nossa visão". O território onde a pandemia é desconhecida

Em junho de 2019, o Governo de Myanmar impediu o acesso à Internet em nove municípios entre preocupações de que estivesse a ser utilizada para alimentar conflitos entre militares e insurgentes do país.







Em maio deste ano, o acesso foi restaurado num município, mas os restantes 800 mil habitantes dos outros oito municípios continuam às escuras e sem acesso à informação.A Human Rights Watch e a Amnistia Internacional consideram que o corte ao acesso à Internet está a colocar vidas em risco, não só porque impede as pessoas de denunciar possíveis abusos aos direitos humanos, mas também porque suspendeu campanhas de saúde pública sobre a atual pandemia de Covid-19.”, defende Linda Lakhdhir, consultora jurídica dana Ásia, em comunicado.

Os dados oficiais do Ministério da Saúde de Myanmar registavam, na segunda-feira, seis mortes e 292 casos de infeção no país.

A Organização das Nações Unidas (ONU) acusou Myanmar de cometer “ crimes contra a humanidade ” no Estado de Rakhine e o Tribunal Internacional de Justiça considerou mesmo que os muçulmanos rohingya continuam “em sério risco de genocídio ”.

Uma grande parte dos casos foi detetada nos municípios de Maungdaw e Buthidaung, a norte de Rakhine, onde mais de 100 mil muçulmanos rohingya – a quem autoridades negam cidadania e qualificam como "imigrantes bengali" – vivem em campos de refugiados sobrelotados e sem acesso a cuidados de saúde.Vítimas de perseguições e de repressão militar em 2017, à qual o Governo justificou como um ataque a rebeldes Rohingya, centenas de milhares de muçulmanos desta minoria fugiram para estes campos onde, desde então, permanecem confinados.Um novo conflito surgiu entretanto, entre o exército e os rebeldes do grupo étnico budista Rakhine, que representam a maioria desse Estado. Muitos membros deste grupo ficaram igualmente sem abrigo e vivem também nestes campos.

“Não têm medo da Covid-19 porque não sabem o que é”

À medida que a pandemia proliferava pelo mundo no início deste ano, o Governo de Aung San Suu Kyi lançou uma campanha de informação sob o mote “nenhuma pessoa é deixada para trás” sobre prevenção de doenças, referindo, nomeadamente, a importância do distanciamento social.No entanto,, uma vez que não têm acesso aos avisos de saúde pública que circulam nas redes sociais ou nas páginas governamentais.“Quando pergunto às pessoas do meu círculo eleitoral se elas estão cientes da Covid-19, tenho de lhes explicar a pandemia global desde o começo”, disse à CNN o deputado Htoot May que representa a Liga Nacional de Democracia Arakan no Parlamento da União da Câmara de Myanmar.”, acrescentou May, lamentando que não tenha possibilidade de informar toda a gente devido às restrições de circulação.. Nesta fase, eles estão muito mais preocupados com o conflito”, concluiu o deputado.

“Como se tivéssemos perdido a visão”

Myo Swe, diretor-geral do Ministério dos Transportes e Comunicações, que ordenou o corte à Internet, justificou a sua decisão com o argumento de que “a Internet pode incentivar a instabilidade e atividades destrutivas”.No entanto, grupos de direitos humanos dizem que este éResidentes dizem que é muito mais difícil obter informações sobre os conflitos entre os militares e os insurgentes do AA, que buscam maior autonomia para o Estado de Rakhine.

De acordo com a ONU, mais pessoas foram mortas e ficaram feridas este ano do que em 2019. Para além disso, centenas de milhares de pessoas foram deslocadas.

Os habitantes vêm os seus negócios arruinados e são obrigados a fazer viagens arriscadas para zonas de conflito de forma a conseguirem ter acesso a informação, nomeadamente sobre a pandemia, e os médicos reclamam o corte ao acesso a serviços de saúde e a impossibilidade de procurarem na Internet medicamentos para ajudar a população doente.”, disse à agência Reuters Ray Than Naddy, de 22 anos, residente em Buthidaung, um dos nove municípios com acesso cortado à Internet.Um cidadão rohingya, estudante de medicina, estava a aprender inglês através do YouTube e dava conselhos médicos através de vídeos que publicava nas redes sociais, mas desde que lhe foi negado o acesso à Internet, não conseguiu mais desempenhar estas atividades.“Seria muito mais fácil se eu tivesse Internet”, revelou à agência Reuters.

Críticas na resposta à pandemia

Como em muitos outros países,para tentar travar a propagação do novo coronavírus.O Governo aplicou também sanções para aqueles que não cumpriam as medidas de restrição, incluindo sentenças prisionais para quem violasse as ordens de quarentena. De acordo com a CNN,

A resposta do país parece ter travado a reprodução da Covid-19, mas a estratégia foi alvo de críticas.





“Atirar centenas de pessoas para atrás das grades em prisões sobrelotadas e sem condições higiénicas arruína o propósito de conter a propagação da Covid-19”, defendeu Phil Robertson, da, em comunicado.A estratégia adotada para combater a pandemia pode revelar-se um ponto contra Aung San Suu Kyi, conselheira de Estado de Myanmar, num ano em que o país se prepara para ir a eleições.