Peritos da ONU denunciam "impunidade absoluta" por tortura de prisioneiros palestinianos

Em comunicado, os peritos da ONU, mandatados pelo Conselho de Direitos Humanos mas que não se exprimem em seu nome, sublinham que "a escalada do recurso à tortura por Israel contra os palestinianos em detenção é um crime contra a humanidade que pode ser evitado".

O texto denuncia uma situação de "impunidade absoluta" e o "silêncio dos Estados (...) após o surgimento de testemunhos e de relatórios sobre as alegações de maus tratamentos e torturas", e apelam a "exercer pressão sobre Israel" destinada a permitir um sistema de acesso, vigilância e proteção dos prisioneiros palestinianos.

"Será necessária agora uma presença internacional independente de observadores dos direitos humanos. Devem tornar-se nos olhos do mundo", afirmaram.

Em 31 de julho, o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, divulgou um relatório onde se referia que desde o ataque em território israelita do movimento islamista palestiniano Hamas em 07 de outubro, numerosos palestinianos foram detidos em segredo, e em muitos casos com a aplicação de métodos de tortura.

No relatório hoje divulgado, os peritos indicam ter recebido "informações credíveis" que revelam numerosos casos de tortura, agressões sexuais e violações "em condições inumanas atrozes".

"Numerosos testemunhos de homens e mulheres referem-se a prisioneiros detidos em jaulas, amarrados às suas camas, os olhos vendados e com fraldas, ou despidos, privados de cuidados de saúde adequados, de alimentação, de água, de sono", e submetidos a "eletrochoques, incluindo nas partes genitais, a chantagens e a queimaduras de cigarros". Espancamentos, simulação de afogamento e ataques com cães também foram denunciados por diversas testemunhas.

Esta comissão de peritos, que trabalham de forma gratuita e se afirmam independentes, é composta por quatro relatores especiais, um perito independente e cinco membros do grupo de trabalho do Conselho dos Direitos Humanos sobre discriminação de mulheres e raparigas.

Segundo o relatório do Alto Comissariado publicado na semana passada, entre 07 de outubro e 30 de junho pelo menos 53 prisioneiros palestinianos da Faixa de Gaza e da Cisjordânia morreram no decurso da sua detenção por Israel.

No final de julho, o Exército israelita anunciou a detenção de nove soldados no âmbito de um "inquérito por alegados maus tratos" a um prisioneiro no centro de detenção de Sde Teiman, sul de Israel.

A guerra em curso entre Israel e o Hamas foi desencadeada por um ataque sem precedentes do grupo islamita palestiniano em solo israelita, em 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns, segundo as autoridades israelitas.

O Exército israelita respondeu com uma devastadora campanha militar de represálias em Gaza que já provocou perto de 40 mil mortos, mais de 90.000 feridos, e um número indeterminado sob os escombros, de acordo com o Ministério da Saúde do enclave, controlado pelo Hamas.

A Agência de Proteção Civil de Gaza indicou ainda hoje ter recebido os corpos de 80 palestinianos não identificados que Israel tinha enterrado numa vala comum.