A situação é cada vez mais grave. Um grupo de peritos independentes da ONU diz que o Irão está a endurecer a repressão contra as mulheres. As autoridades de Teerão intensificaram as medidas contra os direitos das iranianas, passados dois anos da contestação desencadeada pela morte de Mash Amini, a jovem detida por não usar o véu islâmico de acordo com as regras.