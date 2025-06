Personalidades assinam petição para reconhecimento do Estado da Palestina

A petição pede uma decisão urgente ao nível político e diplomático. Um pedido público quando continuam a chegar notícias de mais mortes em Gaza.

Pelo menos 20 civis palestinianos morreram esta terça-feira enquanto aguardavam junto a um posto de distribuição alimentar, em Rafah, no sul do território, na fronteira com o Egipto.A informação é avançada pela comunicação social ligada ao movimento Hamas, que acusa soldados israelitas de terem disparado contra a multidão.As forças armadas de Israel confirmam que abriram fogo, alegando que várias pessoas estavam a avançar na direcção dos militares de forma ameaçadora.

Vários episódios idênticos, de mortes junto a centro de distribuição de alimentos, têm sido noticiados em Gaza nos últimos dias.