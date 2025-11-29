Peru declara estado de emergência na fronteira com Chile

O estado de emergência, declarado na sexta-feira à noite, vai estar em vigor na região de Tacna (sul) durante 60 dias, em antecipação da possível vitória do candidato chileno de extrema-direita José Antonio Kast nas eleições presidenciais, que prometeu expulsar pessoas em situação irregular.

"A polícia nacional do Peru manterá a ordem, com o apoio das forças armadas", lê-se num decreto governamental.

Cerca de cinquenta soldados vão ser mobilizados "de imediato", disse o ministro do Interior peruano, Vicente Tiburcio, acrescentando que outros cinquenta se juntarão no início de dezembro.

Um vídeo divulgado pelo governador da região fronteiriça de Arica, no norte do Chile, mostra dezenas de pessoas a tentar chegar ao Peru pela fronteira de Chacalluta-Santa Rosa.

"Eles não querem deixar-nos entrar no Peru (...) temos medo que nos expulsem à força" do Chile, disse ao portal de notícias online The Clinic um migrante venezuelano, que pediu para não ser identificado.

"Houve uma concentração de migrantes que querem deixar o país e que encontraram dificuldades para entrar no Peru", declarou o ministro da Segurança Pública do Chile, Luis Cordero, à imprensa, sem especificar o número de pessoas envolvidas.

No Chile, o ultraconservador José Antonio Kast é o favorito na segunda volta das eleições presidenciais, em 14 de dezembro, contra a candidata de esquerda Jeannette Jara.

Kast prometeu expulsar os mais de 330 mil imigrantes em situação irregular no Chile, principalmente venezuelanos que o candidato associa ao crime.

Em abril de 2023, o Peru declarou estado de emergência por dois meses e militarizou as fronteiras em resposta à chegada de migrantes do Chile, a quem é exigida documentação para entrar no país.

O exército apoiou na altura as operações policiais.