Peru. Derrame de petróleo mais grave do que o previsto

O derrame de crude no Peru em meados de Janeiro é maior do que se pensava. De acordo com o governo peruano anunciou que mais de 12 mil barris de crude foram parar ao oceano. Os especialistas descrevem o acontecimento de “desastre ecológico” levando à morte de vários peixes a aves marinhas.