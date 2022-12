Peru. Eleições antecipadas para 2024 e crise diplomática com o México

Os manifestantes apelam a eleições antecipadas e o Congresso votou na terça-feira a antecipação data de 2026 para abril de 2024. Na sessão plenária, a proposta, que exigia 87 votos a favor, obteve 93, 30 deputados votaram contra e um absteve-se.Segundo as últimas sondagens, 83 por cento dos eleitores são a favor de votações antecipadas para colocar um ponto final na crise desencadeada pela demissão, a 7 de dezembro, do presidente de esquerda, Pedro Castillo.A destituição aconteceu depois de Castillo ter anunciado a dissolução do Parlamento e a criação de um executivo de emergência, que governaria por decreto, medida interpretada maioritariamente como uma tentativa de golpe de Estado.

Os manifestantes exigem a demissão da presidente Dina Boluarte (anterior vice-presidente), que substituiu Castillo no âmbito da sucessão constitucional e o encerramento do Congresso.

Desde então, têm surgido manifestações e, segundo o último relatório do gabinete do Provedor de Justiça, 21 pessoas foram mortas e mais de 650 feridas em confrontos entre manifestantes e forças de segurança.As ligações aéreas foram retomadas no aeroporto de Inca Manco Capac em Juliaca, na região sul do Peru, após seis dias.As visitas à famosa Machu Picchu estão suspensas desde 14 de dezembro para garantir a segurança dos turistas.

Embaixador do México expulso

O Governo peruano anunciou a expulsão do embaixador do México em Lima, numa resposta à “interferência” que o Executivo de Dina Boluarte atribui a “altas autoridades mexicanas”. E deu-lhe 72 horas para deixar o país dos Andes.“Informo que o Governo do Peru declarou o embaixador do México, Pablo Monroy,, devido às repetidas manifestações das mais altas autoridades daquele país (...) que constituem ingerência nos nossos assuntos internos e violam o princípio da não intervenção", realçou em comunicado a ministra dos Negócios Estrangeiros, Ana Cecilia Gervasi.

Pedro Castillo foi detido por rebelião e pediu asilo à embaixada mexicana. Na terça-feira, o Governo peruano concedeu uma autorização para que a família do presidente deposto pudesse deixar o país.

A ministra peruana dos Negócios Estrangeiros salientou que “o Itamaraty procedeu à concessão deàs referidas pessoas. O Governo mexicano foi informado por este Itamaraty de que a senhora Lilia Paredes está incluída num inquérito de instrução como autora do crime de organização criminosa”.Cecília Gervasi já tinha acusado um grupo de países da região de “interferência inaceitável” nos assuntos internos do país e de terem um discurso "distante da realidade" desde o início da crise política.A chefe da diplomacia peruana salientou que este grupo de países “desconhece a aplicação do sistema constitucional e legal" do Peru.A ministra garantiu ainda que, perante "uma ingerência inaceitável", foram adotadas medidas diplomáticas com base no princípio da gradualidade, sem especificar os países a que se referia.Já o Governo peruano anunciou no final da semana passada que irá convocar os seus embaixadores no México, Colômbia, Argentina e Bolívia para consultas, denunciando uma "interferência nos seus assuntos internos" por parte dos presidentes desses países.Ana Cecilia Gervasi referiu-se ainda na terça-feira aos atos de violência ocorridos nos últimos dias, destacando que estes não ajudam o país a recuperar o bem-estar dos peruanos.

"O México considera a decisão de Lima como infundada e condenável. A conduta do nosso embaixador estava em conformidade com a lei e o princípio de não intervenção. O México não mudará a sua posição”, escreveu no Twitter o MNE mexicano.



Me informa Pablo Monroy Embajador en Lima que el Gobierno de Perú le ha fijado 72 hrs para salir del país. Encuentro esa decisión infundada y reprobable. La conducta de nuestro embajador ha estado apegada a derecho y al principio de no intervención.México no variará su posición. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 21, 2022

Sete portugueses ainda estão retidos

Sete dos 66 portugueses que ficaram retidos no Peru ainda ali permanecem. O Governo garante que está a desenvolver “todos os esforços” para retirar rapidamente e em segurança todos os cidadãos nacionais que desejem regressar.Segundo o MNE, a embaixada de Portugal em Lima “tem acompanhado, caso a caso, esta situação”.O Ministério dos Negócios Estrangeiros sublinha que “continua a desenvolver todos os esforços para encontrar soluções que permitam um regresso rápido e em segurança dos restantes cidadãos portugueses que desejem sair do Peru”.

c/ agências