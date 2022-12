Peru. Pedro Castillo diz-se vítima de "vingança política"

Em declarações através de videochamada, o presidente destituído declarou-se inocente dos crimes de rebelião e conspiração de que é acusado:Pedro Castillo está preso desde 7 de dezembro na capital do Peru, Lima.Nas horas seguintes, Dina Boluarte, vice-presidente de Castillo, foi declarada presidente, tendo estes rol de acontecimentos levado a população para a rua.





“Nunca cometi um crime de rebelião, não agarrei em armas nem chamei ninguém para pegar em armas. Aqueles que empunharam armas para acabar com a vida de dezenas de peruanos estão no atual governo”, acusou Castillo.



Dina Boluarte, a nova presidente, muito contestada, decretou há duas semanas o estado de emergência no país, dando poderes especiais à polícia nacional e às forças armadas para atuarem sobre as manifestações nas ruas.



Vários grupos de defesa dos Direitos Humanos têm criticado a ação policial, que está a usar armas com fogo real, face à brutalidade com que enfrenta os manifestantes.





Devido às tensões sociais no país, Boluarte explicou que tem responsabilidades como líder até 2026, não pondo contudo de lado o cenário de eleições antecipadas caso a “situação o justifique”.



Pedro Castillo foi destituído após uma cláusula da constituição peruana ter sido ativada: a cláusula em questão, usada para sustentar que Castillo foi destituído por “incapacidade moral permanente”, está a ser muito contestada por especialistas que dizem que qualquer presidente pode sair do cargo por qualquer motivo. Terá sido o caso do antecessor de Castillo, Martín Vizcarra.