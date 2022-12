Peru. Presidente destituído já foi substituído pela primeira mulher no cargo

“Assumo [o poder] de acordo com a Constituição do Peru, deste momento até 26 de julho de 2026”, assumiu Boluarte, uma advogada de 60 anos que se tornou hoje na primeira mulher a liderar o Peru.José Williams, presidente do Congresso peruano, destaca que o Parlamento restitui, desta forma, a “ordem democrática e constitucional”.

As declarações no Parlamento nesta tomada de posse relâmpago surgem depois das autoridades do país terem determinado a detenção de Pedro Castillo, até aqui presidente.



No Twitter, a polícia peruana publicou uma fotografia do ex-presidente numa esquadra junto a alguns agentes, confirmando a sua detenção. As imagens foram entretanto apagadas e as autoridades não esclarecem se Castillo continua detido.



Castillo foi acusado de tentativa de golpe de Estado, tendo sido destituído pelo Congresso peruano esta quarta-feira numa moção de censura, com 101 votos a favor, seis votos contra e dez abstenções.



Horas antes, Pedro Castillo tinha anunciado a dissolução deste órgão e a criação de um “governo de emergência”, em antecipação à votação do impeachment contra o chefe de Estado. Decretou ainda um recolher obrigatório a nível nacional a partir de hoje, entre as 22h00 e as 4h00.



O presidente, agora destituído, tinha indicado que pretendia convocar “o mais rapidamente possível um novo Congresso com poderes constituintes para redigir uma nova Constituição num período não superior a nove meses”.



Na altura, Dina Boluarte, que agora ocupa o cargo de presidente, tinha denunciado que estava em curso “um golpe de Estado que agrava a crise política e institucional” no país. Também o ministro dos Negócios Estrangeiros, César Landa, acusou Castillo de promover um “autogolpe de Estado”.



Landa, tal como vários outros ministros do governo, anunciaram a demissão para se demarcarem das ações de Pedro Castillo.



Nos últimos anos, a instabilidade política tem sido uma constante no Peru. Desde que assumiu a presidência do Peru em 2021, Pedro Castillo foi alvo de três processos de impeachment.





Ainda antes, em novembro de 2020, o Peru teve três presidentes diferentes em apenas cinco dias.