Peru proíbe entrada de Evo Morales no país por afetar "segurança nacional"

"Nos últimos meses, foram identificados cidadãos estrangeiros, de nacionalidade boliviana, que entraram no país para efetuar atividades de índole política proselitista, o que constitui uma clara violação da nossa legislação migratória, da segurança nacional e da ordem interna do Peru", declarou o Ministério do Interior peruano num comunicado.

A nota oficial salientou que o Peru "é um país soberano e democrático, cuja lei migratória estabelece que qualquer cidadão estrangeiro no território nacional tem o dever de se comportar cumprindo a ordem jurídica, em especial no que se refere à segurança nacional e à ordem interna".

"Em consequência, a 06 de janeiro do ano em curso, a Direção Nacional de Migrações, em estrito cumprimento das suas atribuições (...) ordenou o registo do impedimento de entrada no país, através de todos os postos de controlo migratório, de nove cidadãos de nacionalidade boliviana, entre os quais se inclui o senhor Juan Evo Morales Ayma", precisou.

A decisão das autoridades peruanas foi divulgada depois de a Presidente peruana, Dina Boluarte, ter anunciado na semana passada que estava a analisar junto das autoridades migratórias "a situação da entrada" de Morales no Peru, porque não deve "intervir em assuntos internos".

"No Peru, temos o direito de traçar a nossa própria história e de que ninguém - pessoas alheias ao território nacional - venha e queira intervir na condução da nossa história", sublinhou.

Em novembro de 2021, a comissão de Negócios Estrangeiros do Congresso peruano declarou Morales `persona non grata` "pelo seu ativismo político negativo no Peru e a sua evidente ingerência e intromissão na agenda do Governo" do então Presidente, Pedro Castillo (2021-2022).

Morales também foi denunciado na passada quinta-feira junto do ministério público peruano pelo congressista ultraconservador Jorge Montoya, pela alegada prática de crimes contra a segurança nacional e traição à pátria, na modalidade de "atentado contra a integridade nacional".

Evo Morales, chefe de Estado da Bolívia entre 2006 e 2019, manteve uma presença ativa no Peru, sobretudo em regiões do sul do país, durante o Governo de Castillo, com o objetivo de incentivar a integração de regiões como Puno no projeto UNASUL (União de Nações Sul-Americanas), a plataforma internacional de movimentos sociais e indígenas que impulsiona.

O ex-governante tem estado muito ativo nas redes sociais com opiniões sobre a crise no Peru e mensagens para defender Castillo desde a sua destituição pelo Congresso peruano após ter tentado protagonizar um golpe de Estado, a 07 de dezembro último.

Os protestos no Peru, que fizeram 28 mortos, começaram em dezembro passado, depois de a então vice-presidente, Dina Boluarte, ter assumido a Presidência, após a destituição de Castillo por tentar dissolver o parlamento, intervir no poder judicial e governar por decreto.

Na quinta-feira passada, depois de ter conhecimento das críticas do atual Governo peruano contra ele, o ex-Presidente boliviano afirmou, na rede social Twitter, "dar a outra face" perante os "ataques políticos da direita peruana" e pediu que "parem os massacres" naquele país.

No sábado, defendeu o seu projeto UNASUL e assegurou que "o único separatismo no Peru é causado pelo racismo, a exclusão e discriminação dos grupos no poder em Lima contra o seu próprio povo".