Peru rompe relações diplomáticas com o México por asilo a ex-primeira-ministra

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Hugo de Zela, declarou aos jornalistas que o México cometeu o "ato hostil" de abrir um processo para conceder asilo à ex-primeira-ministra Betssy Chávez, que governou sob o presidente Pedro Castillo.





"Tomámos conhecimento com surpresa e profundo pesar de que a ex-primeira-ministra Betsy Chávez, alegada coautora da tentativa de golpe de Estado do ex-Presidente Pedro Castillo, está a receber asilo na residência da embaixada mexicana no Peru (...) O Governo peruano decidiu hoje romper relações diplomáticas com o México", declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Hugo de Zela, em conferência de imprensa.



Castillo foi destituído do cargo e preso no final de 2022, depois de tentar dissolver o Congresso. Betssy foi detida em 2023, acusada de rebelião e de conspiração.





O Ministério dos Negócios Estrangeiros do México não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Agência Reuters.





Com agências