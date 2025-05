Peruanos aguardam entronização com vigília que terá vídeo pessoal de Leão XIV para fiéis locais

"A vigília de oração começa aqui em Chiclayo às 22:00 de sábado [04:00 de domingo em Lisboa] até às 03:00 de domingo [09:00 de domingo em Lisboa], quando começará a cerimónia de entronização no Vaticano. Aqui teremos uma surpresa: pedimos ao santo padre que nos enviasse um vídeo com uma mensagem para a sua antiga diocese e ele concordou", afirmou à Lusa Jorge Pérez, governador regional de Lambayeque, cuja capital é Chiclayo.

Enquanto contava à Lusa o pedido feito do vídeo ao secretário pessoal do Papa, também natural de Chiclayo, Edgard Rimaycuna Inga, o governador mostrou, como um troféu, as conversas que mantém com Leão XIV através da aplicação WhatsApp.

"O Papa ainda não mudou de número. Continua com o número peruano. Isso significa que ele continua em contacto direto não somente comigo, mas com muitos dos seus fiéis. Quando vivia aqui, podíamos falar à uma da manhã que ele sempre respondia se houvesse algum problema. E agora ele continua a responder mesmo tarde da noite. Repare nesta mensagem. Foi respondida às 00:27. O nosso Papa continua apegado à diocese de Chiclayo", considerou Jorge Pérez.

A mensagem por vídeo a ser transmitida na praça principal de Chiclayo, em frente à catedral Santa Maria, vai ser um recado pessoal de Leão XIV aos fiéis peruanos, a exemplo da mensagem pessoal que enviou, a 08 de maio, quando foi eleito Papa.

Da varanda da basílica de São Pedro, logo depois de ser eleito, o Papa fez uma pausa no discurso em italiano para dar, em espanhol, um recado aos milhares de chiclayanos que acompanhavam a transmissão, ainda incrédulos: "E, se me permitirem, também uma palavra, uma saudação, de modo particular para todos aqueles da minha querida diocese de Chiclayo, no Peru, onde um povo fiel acompanhou o seu bispo, compartilhou a sua fé e deu tanto, tanto, para continuar a ser a Igreja fiel de Jesus Cristo".

Durante as cinco horas da vigília, antes da missa de entronização, haverá leituras bíblicas, cânticos, coros, orações e apresentações artísticas típicas, como a dança "Marinera Norteña", ou danças de festividades religiosas locais como a "Diablada" na qual o bem enfrenta o mal e derrota o diabo.

As apresentações vão acontecer num altar montado sobre as escadas da entrada da catedral, sede da diocese de Chiclayo, onde monsenhor Robert Prevost foi bispo durante oito anos, antes de partir para o Vaticano.

Ao lado da catedral, no pátio do Palácio Municipal de Chiclayo, os fiéis também vão poder percorrer uma exposição a ser montada com três salas. Na primeira, haverá uma linha do tempo desde o nascimento de Leão XIV, em 1955, em Chicago, até 2023, quando o bispo parte para o Vaticano, passando por 1985, ano em que chegou ao Peru pela primeira vez.

Nas outras duas salas, haverá vestimentas e acessórios litúrgicos usados pelo Papa, além de 16 fotos gigantes com momentos marcantes da presença em Chiclayo.

Às 03:00 de domingo (09:00 em Lisboa), quatro ecrãs gigantes vão transmitir a missa que dá início oficial ao pontificado do Papa Leão XIV, nascido em Chicago, nos Estados Unidos, mas naturalizado peruano, em Chiclayo.

"Cumprimentamos essa iniciativa do povo fiel de Chiclayo, que quer acompanhar o seu pastor a partir da sua diocese na qual ele esteve durante vários anos. É uma oportunidade para nos unirmos com o vigário de Cristo na Terra, o Papa chiclayano para o mundo inteiro", afirmou o padre Fidel Purisaca, diretor de Comunicações da Diocese de Chiclayo.

Desde quinta-feira, percebe-se uma marcada chegada de visitantes à cidade. Pelas ruas do centro histórico, as fachadas dos comércios e os postes exibem uma faixa na qual se lê: "Bem-vindos a Chiclayo, a cidade do papa Leão XIV".

Nas fachadas de todos os prédios ao redor da praça principal, bandeiras peruanas mostram um país sob o efeito de um orgulho eufórico.

São aguardadas cerca de 15 mil pessoas na praça, a exemplo da missa de 10 de maio, em homenagem ao chiclayano mais famoso e ao momento histórico mais importante desta cidade depois da fundação.

"Posso dizer que a bênção de Chiclayo acompanhou a peregrinação do santo padre Leão XIX para que agora guie a Igreja universal a partir de Chiclayo, a partir da América Latina, o continente da esperança para o mundo inteiro. O Papa ensinou-nos a viver o Evangelho com os pobres, os mais vulneráveis, os imigrantes que sofrem, os refugiados. É um homem profundamente sensível à justiça social e essa será a base do pontificado", disse à Lusa o bispo substituto de Robert Prevost em Chiclayo, monsenhor Edinson Farfán.

Eleito Papa a 08 de maio, após dois dias de conclave, na Cidade do Vaticano, Leão XIV sucedeu ao papa Francisco, que morreu em 21 de abril, aos 88 anos.