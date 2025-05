Peruanos e norte-americanos disputam "nacionalidade" de Leão XIV

"Ele é mais peruano do que dos Estados Unidos", porque foi no Peru que "se fez bispo e cardeal", afirmou a freira, segurando uma bandeira do seu país.

Ao seu lado, o sacerdote Michael Sims discordava. "Ele é de Chicago, como eu", disse, brincando "USA, USA".

Todo o percurso pastoral recente do cardeal Robert Prevost passou pelo Peru, onde foi missionário, antes de ter sido chamado a prior geral dos Agostinianos, durante dois mandatos, tendo depois regressado ao Peru, para gerir a diocese de Chiclayo.

Francisco nomeou-o cardeal e chamou-o a Roma para Prefeito do Dicastério dos Bispos, tendo sido eleito, aos 69 anos, Papa Leão XIV.

A sua eleição "foi uma bênção, porque ajudou na paz do nosso país. O Santo Padre conhece as pessoas que necessitam" e "foi um mediador" na sequência das várias crises políticas do país, afirmou Carolina Hurtado.

"Ele sabe bem o que fez Francisco, deve muito a Francisco e falou nele no seu discurso. As coisas vão continuar no mesmo caminho", confiou a religiosa, salientando que o novo Papa "falou do Caminho Sinodal", o que é "um sinal importante" que quer manter o diálogo com as bases da Igreja.

Leão XIV "fez um grande trabalho com os mais pobres e sabe bem como é a vida de quem sofre".

Já Sims não conhece tão bem Robert Prevost feito Leão XIV. "Confesso que não conheço muito, é muito bem visto na América Latina e é um Papa do mundo", afirmou.

"Seja quem for, fará o bem à Igreja", confiou o sacerdote, estudante de teologia em Roma.

Maristel Jaime Salcedo, 25 anos, era outra peruana excitada com a escolha de Prevost. "Viu, ele falou em espanhol, não falou em inglês?"

"Eu sou católica, vivo em Londres e vim aqui por causa do Conclave. Foi uma aventura, mas quando falaram em Chiclayo fui a única que gritei, porque não havia mais nenhum peruano ao pé de mim", afirmou Maristel, que se juntou depois a Carolina para festajarem com a bandeira do seu país.

Quanto ao futuro, Maristel considera que Leão XIV necessita de "sabedoria e humildade" para "procurar uma igreja unificada, mas que mude".

Rachel Sand é outra jovem de 25 anos, com a bandeira norte-americana aos ombros e que estava esfusiante.

"Não sei nada sobre o novo Papa, mas é nosso. Ele é dos Estados Unidos", gritou, prometendo "beber esta noite à saúde de Leão XIV".

De férias em Roma, aproveitou para ir ver o fumo à Praça de São Pedro e teve sorte. "Só vim hoje, correu bem", disse.

Quanto ao futuro, Rachel Sand, que se diz católica "pouco praticante", espera que o Papa não seja "uma marionete do Presidente Trump".

"Queremos um Papa que faça a paz e que não obedeça a loucos, como Trump ou Musk", disse.

O cardeal Robert Francis Prevost, 69 anos, foi hoje eleito Papa, após dois dias de conclave, na Cidade do Vaticano, e assumiu o nome de Leão XIV.

Nascido em Chicago, Estados Unidos, o novo Papa, eleito na quarta votação, tem ascendência espanhola e nacionalidade peruana, e pertence à Ordem de Santo Agostinho.

Leão XIV sucede ao Papa Francisco, que morreu em 21 de abril, aos 88 anos.