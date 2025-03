Pescadores portugueses homenageados em Festival de Marisco nos EUA

"Eu faço questão de homenagear os pescadores portugueses aqui nos Estados Unidos. Sem eles, essa tradição não existiria. O que nós servimos no `SolMar` [restaurante que promove o Festival de Marisco] tem raízes nessas famílias que vivem do mar há gerações", disse à Lusa António Nobre, empresário português a viver nos EUA há mais de quatro décadas e proprietário do tradicional restaurante "SolMar".

De 04 a 06 de abril, a organização do Festival espera receber cerca de 1.000 visitantes no coração do bairro Ironbound, em Newark, estado de Nova Jérsia, e promete oferecer-lhes uma experiência imersiva nas tradições portuguesas de mariscos.

O público esperado vem maioritariamente dos estados norte-americanos de Nova Jérsia, Connecticut e Nova Iorque, além de Massachusetts e Virgínia.

"O nosso público é bastante diversificado, formado por portugueses e pessoas de várias nacionalidades, refletindo o crescente interesse pelo destino Portugal, que está em alta. Nos últimos dois anos, inclusivé, os americanos têm representado mais de 60% da nossa clientela habitual", indicou à Lusa fonte da organização do evento gastronómico.

O Festival é realizado duas vezes por ano, sempre no início da primavera e no final do verão --- períodos considerados estratégicos, especialmente após o regresso das férias de verão dos portugueses.

De acordo com o "SolMar", o evento atrai apaixonados por marisco que "procuram sabores autênticos e ingredientes frescos, oriundos das técnicas tradicionais das comunidades piscatórias portuguesas".

"Temos orgulho em trazer o mesmo nível de frescura e autenticidade que se encontra nos melhores mercados de mariscos em Portugal. Este festival é uma celebração dessas tradições, convidando os nossos clientes a vivenciar a verdadeira cultura portuguesa do mar para a mesa", acrescentou António Nobre.

Além das iguarias mais conhecidas, o `SolMar Seafood Festival` irá destacar pratos regionais de todo o país, como a Cataplana de Mariscos, a Caldeirada de Chocos e a Açorda, assim como uma seleção exclusiva de peixes, como salmonetes, sapateira, atum dos Açores ou robalo e dourada.

Com um conceito sem menu de preço fixo, os visitantes podem escolher o marisco ao peso, numa experiência semelhante à proporcionada em mercados de peixe e restaurantes costeiros de Portugal.