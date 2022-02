Pessoas próximas de Trump pedem que antigo presidente não elogie Putin

Muitos dos seus conselheiros na presidência mostram-se surpreendidos pelas referências positivas de Donald Trump a Vladimir Putin.“Fiquei surpreendido em ouvir estes elogios”, disse Dan Coats, um dos diretores dos serviços secretos americanos para Donald Trump, em declarações ana quinta-feira. “Não consigo pensar num outro presidente que nesta situação diria o que ele disse”.Os vários elogios levaram no último dia muitos dos seus associados a pedirem a Trump que evite falar em termos favoráveis de Vladimir Putin. Um dos seus conselheiros pediu ao antigo presidente norte-americano, de acordo com, que falasse apenas das fraquezas de Joe Biden.No entanto, Donald Trump não está a seguir os conselhos daqueles que são mais próximos. Um programa televisivo norte-americano,, mostrou na última terça-feira um excerto de uma entrevista do 45º presidente do Estados Unidos em que falava da tática de Putin na Ucrânia como “genial” e sugeria que os Estados Unidos deviam fazer o mesmo na fronteira com o México para parar a imigração.Numa gala de angariação de fundos, na última quarta-feira, Trump não se coibiu de elogiar o presidente russo. “Quer dizer, ele está a invadir um país e sofre sanções fracas. Parece-me uma coisa muito inteligente”. Trump garantiu também que, se ainda fosse presidente, Putin nunca invadiria a Ucrânia.Esta seria a situação ideal para arrastar Joe Biden numa onda de insultos por uma ação fraca sobre as ações da Ucrânia. No entanto, as opiniões de Trump estão a causar mal-estar e muitos membros do Partido Republicano preferiam que o antigo presidente não falasse sobre o assunto.Rudy Giuliani, advogado de Trump, afina pelo mesmo diapasão e disse à comunicação social que Joe Biden não sabe o que está a fazer e que Putin jogou este jogo diplomático como se fosse o maestro de uma sinfonia.“Ele jogou com esta situação para fazer Biden parecer cada vez mais parvo. Eles [Rússia] têm um presidente, nós não”.Muitos republicanos preferem ignorar Trump e atacar diretamente o presidente Biden. Caso da republicana Elise Stefanik, que declarou que Biden mostrou inação em relação à invasão da Ucrânia, apesar das sanções impostas à Rússia. Uma crítica repercutida por outros republicanos.“Estamos a testemunhar a política de guerra de Joe Biden através da sua fraqueza”, disse Stefanik no Twitter. “No último ano, os nossos adversários em todo o mundo têm medido a liderança de Joe Biden no palco mundial e ele falhou em todos os parâmetros”, concluiu.