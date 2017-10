Petare: onde não se vive mas sobrevive

Petare é uma cidade venezuelana e capital do município de Sucre. Possui a maior Favela da América e do Ocidente, e está localizada na região metropolitana de Caracas.



A Favela de Petare ocupa um território três vezes maior do que o da Rocinha, a maior favela do Brasil, no Rio de Janeiro. A sua população é muito grande, entre 360 e 600 mil habitantes.



Na Venezuela as favelas são chamadas de “barrios”.



O povo petariano é muito infeliz com sua vida e com poucas esperanças de mudança, mesmo assim tentam melhorar a comunidade limpando os becos e dando uma boa aparência. Outra coisa que piora a vida na favela é o facto de não existirem ONG’s a promoverem ações sociais.