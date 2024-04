Peter Pellegri vence eleições presidenciais da Eslováquia

Na Eslováquia, Peter Pellegrini, foi eleito presidente do país. Venceu a segunda volta com 53 por cento dos votos.



Derrotou o opositor Ivan Korcok. Pellegrini foi apoiado pelo governo nacionalista pelo que se teme um impacto na orientação da política externa do país.



O primeiro ministro Roberto Fico tem um posicionamento pró-Rússia.



Mas o recém eleito Chefe de Estado assegurou que a eleição não representará uma "reviravolta drástica" na diplomacia e comprometeu-se a manter a Eslováquia como membro ativo da União Europeia e da NATO.



Durante a campanha, Pellegrini defendeu a necessidade de negociar com a Rússia para pôr fim à guerra iniciada com a invasão da Ucrânia.